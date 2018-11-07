U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Бублик VS С.Хиральдо

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Александр Бублик
Александр
Бублик
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.97
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
75
Последние матчи
Больше матчей
Сантьяго Хиральдо
Сантьяго
Хиральдо
КолумбияКолумбия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
232
Последние матчи
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