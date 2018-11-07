U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Бублик VS С.Хиральдо
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Бублик - Сантьяго Хиральдо на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг75
Последние матчи
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Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато✓
77
1
А.Бублик
63
0
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Второй раунд
Ф.Тиафо✓
6
77
А.Бублик
1
65
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Одиночный разряд
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6
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Одиночный разряд
Финал
Д.Изнер✓
77
6
А.Бублик
62
3
Больше матчей
Сантьяго
Хиральдо
Хиральдо
Колумбия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)75
- Возраст31
ATP рейтинг232
Последние матчи
ATP Хьюстон
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Хиральдо
6
61
5
Д.Томпсон✓
4
77
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Одиночный разряд
Первый раунд
С.Хиральдо✓
6
6
Б.Клан
4
4
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Одиночный разряд
Мировая лига
С.Хиральдо✓
6
6
Э.Имер
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Второй раунд
Р.Баутиста✓
6
7
6
С.Хиральдо
4
5
3
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Багдатис
6
4
A
С.Хиральдо✓
3
3
Больше матчей
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