U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Т.Сандгрен VS В.Поспишил

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Теннис Сандгрен - Вашек Поспишил

U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Теннис Сандгрен - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Теннис Сандгрен
Теннис
Сандгрен
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    87
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
72
Последние матчи
Больше матчей
Вашек Поспишил
Вашек
Поспишил
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
216
Последние матчи
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