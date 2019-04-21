U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Т.Сандгрен VS В.Поспишил
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Теннис Сандгрен - Вашек Поспишил
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Теннис Сандгрен - Вашек Поспишил на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Теннис
Сандгрен
Сандгрен
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст28
ATP рейтинг72
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ж.Тсонга
6
77
4
65
5
Т.Сандгрен✓
1
62
6
77
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
2
4
Д.Шаповалов✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен✓
710
7
Э.Маррей
68
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Даниэль✓
6
6
Т.Сандгрен
2
0
ATP Атланта
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
4
64
Р.Албот✓
6
77
Больше матчей
Вашек
Поспишил
Поспишил
Канада
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)84
- Возраст29
ATP рейтинг216
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Поспишил✓
4
7
7
4
6
К.Хачанов
6
5
5
6
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
6
63
77
В.Поспишил
2
77
63
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Оже-Альяссим✓
5
6
6
6
В.Поспишил
7
2
4
3
ATP Антверпен
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис✓
7
6
В.Поспишил
5
4
ATP Антверпен
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Поспишил✓
77
7
М.Раонич
63
5
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое