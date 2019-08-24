U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
А.Рублев VS М.Берреттини
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Андрей Рублев - Маттео Берреттини
U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг43
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев✓
6
65
79
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Куэрри
64
610
А.Рублев✓
77
712
Больше матчей
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг25
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Берреттини
1
2
2
Р.Федерер✓
6
6
6
Больше матчей
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