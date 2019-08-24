U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

А.Рублев VS М.Берреттини

2 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Андрей Рублев - Маттео Берреттини

U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Андрей Рублев - Маттео Берреттини на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
25
Последние матчи
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