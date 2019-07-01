U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
А.Зверев VS А.Бедене
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Александр Зверев - Альяж Бедене
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Александр Зверев - Альяж Бедене на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Александр
Зверев
Зверев
Германия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)86
- Возраст22
ATP рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев✓
6
3
6
2
6
Ф.Тиафо
3
6
2
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Зверев✓
6
6
3
4
6
Р.Албот
1
3
6
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Зверев
77
2
4
М.Кечманович✓
64
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Хачанов✓
6
6
А.Зверев
3
3
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Басилашвили
5
7
65
А.Зверев✓
7
5
77
Больше матчей
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг80
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
4
63
6
7
77
Б.Пэр
6
77
2
5
64
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
3
4
5
А.Бедене✓
6
6
7
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
7
3
3
Д.Лайович✓
5
6
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
3
2
А.Бедене✓
6
6
Больше матчей
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