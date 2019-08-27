U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
М.Чилич VS Р.Надаль
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Марин Чилич - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марин Чилич - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Изнер
5
6
66
4
М.Чилич✓
7
3
78
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Штебе
6
3
5
3
М.Чилич✓
4
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич✓
6
6
78
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич
67
4
Д.Тим✓
79
6
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Коккинакис
A
Р.Надаль✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль✓
6
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Финал
Р.Надаль✓
6
6
Д.Медведев
3
0
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
31/08/2019
Рафаэль Надаль вытащил зажатого в толпе плачующего ребенка и оставил ему автограф (видео)
US Open