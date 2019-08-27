U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд

М.Чилич VS Р.Надаль

2 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Марин Чилич - Рафаэль Надаль

U.S. Open Мужчины - 02 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Марин Чилич - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Марин Чилич
Марин
Чилич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    89
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Рафаэль Надаль
Рафаэль
Надаль
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
2
Последние матчи
Больше матчей

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