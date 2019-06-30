U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Г.Монфис VS А.Рамос
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Альберт Рамос
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг13
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Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
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