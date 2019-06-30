U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Г.Монфис VS А.Рамос

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Гаэль Монфис - Альберт Рамос

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Альберт Рамос
Альберт
Рамос
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
51
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Доминик Тим победил Альберто Рамоса и выиграл турнир в Китцбюэле

ATP Китцбюэль
03/08/2019

Элина Свитолина завила, что Гаэлю Монфису понравилась украинская кухня

01/08/2019

Элина Свитолина и Гаэль Монфис устроили свидание в Одесском оперном театре

21/07/2019
play
Видео

Кирьос и Монфис провели совместную тренировку – столько трюков и понтов теннис еще не видел

Уимблдон
30/06/2019