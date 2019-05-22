U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Лааксонен VS Д.Шаповалов
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Генри Лааксонен - Денис Шаповалов
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Генри Лааксонен - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Генри
Лааксонен
Лааксонен
Швейцария
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст27
ATP рейтинг119
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен✓
77
78
2
3
77
М.Чеккинато
63
66
6
6
62
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ли✓
77
6
Г.Лааксонен
64
1
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
0
3
А.Рамос✓
6
6
ATP Бастад
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Лааксонен
61
5
Н.Ярри✓
77
7
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Джокович✓
6
6
6
Г.Лааксонен
1
4
3
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг33
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Сандгрен
2
4
Д.Шаповалов✓
6
6
Больше матчей
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