U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

С.Штебе VS М.Чилич

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Седрик-Марсель Штебе - Марин Чилич

U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Седрик-Марсель Штебе - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Седрик-Марсель Штебе
Седрик-Марсель
Штебе
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
256
Последние матчи
Больше матчей
Марин Чилич
Марин
Чилич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    89
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
23
Последние матчи
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