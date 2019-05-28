U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Штебе VS М.Чилич
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Седрик-Марсель Штебе - Марин Чилич
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Седрик-Марсель Штебе - Марин Чилич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Седрик-Марсель
Штебе
Штебе
Германия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст28
ATP рейтинг256
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Крайинович
3
6
4
66
С.Штебе✓
6
4
6
78
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гуннесваран✓
6
6
С.Штебе
3
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Штебе
2
1
С.Квон✓
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Финал
С.Штебе
3
2
А.Рамос✓
6
6
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Полуфинал
Ж.Соуза
6
1
2
С.Штебе✓
3
6
6
Больше матчей
Марин
Чилич
Чилич
Хорватия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)89
- Возраст30
ATP рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Клижан
3
2
66
М.Чилич✓
6
6
78
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич
4
66
Р.Албот✓
6
78
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Чилич
67
4
Д.Тим✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич✓
6
6
Д.Миллман
3
4
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чилич✓
6
79
Б.Клан
3
67
Больше матчей
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