U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд

П.Андухар VS А.Бублик

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Пабло Андухар - Александр Бублик

U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
70
Последние матчи
Больше матчей
Александр Бублик
Александр
Бублик
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.97
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
75
Последние матчи
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