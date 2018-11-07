U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
П.Андухар VS А.Бублик
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Пабло Андухар - Александр Бублик
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Александр Бублик на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг70
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Второй раунд
П.Андухар✓
6
6
6
Л.Сонего
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4
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Александр
Бублик
Бублик
Казахстан
- Рост (м)1.97
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг75
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