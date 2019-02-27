U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Ф.Вердаско VS Х.Чон
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Фернандо Вердаско - Хён Чон
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фернандо Вердаско - Хён Чон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фернандо
Вердаско
Вердаско
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)87
- Возраст35
ATP рейтинг34
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско✓
6
3
6
6
Т.Камке
3
6
1
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско
4
0
A
Б.Пэр✓
6
0
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Вердаско
4
4
Л.Сонего✓
6
6
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Вердаско✓
6
79
Й.Ковалик
4
67
ATP Гштаад
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рамос✓
6
77
Ф.Вердаско
4
64
Больше матчей
Хён
Чон
Чон
Южная Корея
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)87
- Возраст23
ATP рейтинг170
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон✓
3
6
65
6
6
Э.Эскобедо
6
4
77
4
2
ATP Роттердам
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон
6
61
2
Н.Басилашвили✓
4
77
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Чон
2
6
2
4
П.Эрбер✓
6
1
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Чон✓
65
65
6
6
6
Б.Клан
77
77
3
2
4
ATP Окленд
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Стэйтэм✓
7
6
Х.Чон
5
3
Больше матчей
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