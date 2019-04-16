U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Андухар VS Л.Сонего
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Пабло Андухар - Лоренцо Сонего
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Лоренцо Сонего на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг70
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар✓
3
77
7
5
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Лoпес✓
6
1
7
П.Андухар
4
6
5
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар✓
6
6
Н.Ярри
4
2
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тим✓
77
6
П.Андухар
64
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Кольшрайбер
4
4
П.Андухар✓
6
6
Больше матчей
Лоренцо
Сонего
Сонего
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)73
- Возраст24
ATP рейтинг49
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Сонего✓
6
6
6
М.Гранольерс
3
4
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено✓
79
6
Л.Сонего
67
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Джумхур
1
4
Л.Сонего✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос✓
7
6
Л.Сонего
5
4
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Тим✓
6
78
Л.Сонего
3
66
Больше матчей
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