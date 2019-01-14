U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Г.Димитров VS А.Де Минаур
1 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Григор Димитров - Алекс Де Минаур
U.S. Open Мужчины - 01 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Григор Димитров - Алекс Де Минаур на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 01 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Григор
Димитров
Димитров
Болгария
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)80
- Возраст28
ATP рейтинг78
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Димитров✓
7
710
6
К.Майхрзак
5
68
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Чорич
A
Г.Димитров✓
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
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6
62
6
6
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Первый раунд
Г.Димитров
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Первый раунд
С.Вавринка✓
6
6
Г.Димитров
4
4
Больше матчей
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг38
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Де Минаур✓
6
6
2
6
К.Нисикори
2
4
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
5
3
А.Де Минаур✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур✓
6
6
66
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Нисиока✓
7
6
А.Де Минаур
5
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур✓
77
6
Р.Опелка
63
4
Больше матчей
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