U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд
Л.Харрис VS Е.Герасимов
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ллойд Харрис - Егор Герасимов
U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ллойд Харрис - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ллойд
Харрис
Харрис
ЮАР
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст22
ATP рейтинг100
Последние матчи
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд✓
6
0
Л.Харрис
1
0
A
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис✓
77
4
6
Х.Мунар
65
6
1
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Эдманд✓
6
6
Л.Харрис
1
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис✓
4
6
6
Р.Беранкис
6
3
1
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
6
1
2
2
Р.Федерер✓
3
6
6
6
Больше матчей
Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг129
Последние матчи
ATP Будапешт
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер✓
6
6
Е.Герасимов
3
2
ATP Дубай
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Герасимов
3
1
С.Циципас✓
6
6
ATP Дубай
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Герасимов✓
77
77
Р.Хасе
62
65
АТР Марсель
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско✓
4
6
7
Е.Герасимов
6
3
5
АТР Москва
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Маннарино✓
77
6
Е.Герасимов
63
3
Больше матчей
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