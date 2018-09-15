U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Первый раунд

Л.Харрис VS Е.Герасимов

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Ллойд Харрис - Егор Герасимов

U.S. Open Мужчины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ллойд Харрис - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ллойд Харрис
Ллойд
Харрис
ЮАРЮАР
  • Рост (м)
    1.96
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
100
Последние матчи
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Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
129
Последние матчи
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