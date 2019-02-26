U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Каррено VS Р.Беранкис

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Пабло Каррено - Ричардас Беранкис

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Пабло Каррено
Пабло
Каррено
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
69
Последние матчи
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Ричардас Беранкис
Ричардас
Беранкис
ЛитваЛитва
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
68
Последние матчи
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