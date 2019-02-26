U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Каррено VS Р.Беранкис
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Пабло Каррено - Ричардас Беранкис
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Каррено - Ричардас Беранкис на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Каррено
Каррено
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)78
- Возраст28
ATP рейтинг69
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Пелья
3
6
62
3
П.Каррено✓
6
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр✓
77
1
6
П.Каррено
65
6
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Каррено✓
79
6
Л.Сонего
67
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Каррено✓
6
63
6
М.Копил
3
77
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Джокович✓
6
6
П.Каррено
3
4
Больше матчей
Ричардас
Беранкис
Беранкис
Литва
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст29
ATP рейтинг68
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Беранкис✓
4
77
3
77
6
И.Веселы
6
64
6
64
4
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис✓
4
6
6
Р.Беранкис
6
3
1
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
64
3
3
Ж.Тсонга✓
77
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов
6
4
3
Р.Беранкис✓
77
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Гоффен✓
6
6
6
Р.Беранкис
0
2
2
Больше матчей
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