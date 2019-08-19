U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Баррер VS Д.Гоффен
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Грегур Баррер - Давид Гоффен
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грегур Баррер - Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Грегур
Баррер
Баррер
Франция
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)83
- Возраст25
ATP рейтинг109
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
65
0
К.Норри✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Пуй✓
6
77
6
Г.Баррер
1
6
4
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Бублик
6
4
3
3
Г.Баррер✓
3
6
6
6
Ролан Гаррос Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Хачанов✓
6
78
0
7
Г.Баррер
3
66
6
5
Больше матчей
Давид
Гоффен
Гоффен
Бельгия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст28
ATP рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Муте
3
6
4
0
Д.Гоффен✓
6
3
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев✓
77
6
Д.Гоффен
63
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Гаске
3
4
Д.Гоффен✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Й.Нисиока
A
Д.Гоффен✓
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен✓
78
6
А.Маннарино
66
2
Больше матчей
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