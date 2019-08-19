U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Баррер VS Д.Гоффен

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Грегур Баррер - Давид Гоффен

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Грегур Баррер - Давид Гоффен на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Грегур Баррер
Грегур
Баррер
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    83
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
109
Последние матчи
Больше матчей
Давид Гоффен
Давид
Гоффен
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    28
ATP рейтинг
15
Последние матчи
Больше матчей

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