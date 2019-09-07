U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Финал
Д.Медведев VS Р.Надаль
8 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Даниил Медведев - Рафаэль Надаль
U.S. Open Мужчины - 08 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Рафаэль Надаль на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 08 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Лoпес
61
6
67
4
Д.Медведев✓
77
4
79
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
У.Дельен
3
5
7
3
Д.Медведев✓
6
7
5
6
Больше матчей
Рафаэль
Надаль
Надаль
Испания
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст33
ATP рейтинг2
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Шварцман
4
5
2
Р.Надаль✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Чилич
3
6
1
2
Р.Надаль✓
6
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Х.Чон
3
4
2
Р.Надаль✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Коккинакис
A
Р.Надаль✓
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое