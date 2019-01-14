U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гарин VS А.Де Минаур
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристиан Гарин - Алекс Де Минаур
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристиан Гарин - Алекс Де Минаур на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристиан
Гарин
Гарин
Чили
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг32
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Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарин✓
3
77
6
64
6
К.Юбенкс
6
65
4
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Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг38
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
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4
2
78
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6
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