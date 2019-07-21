U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд

Г.Монфис VS Д.Шаповалов

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Гаэль Монфис - Денис Шаповалов

U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Денис Шаповалов
Денис
Шаповалов
КанадаКанада
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
33
Последние матчи
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