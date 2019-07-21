Онлайн - Гаэль Монфис - Денис Шаповалов

U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.