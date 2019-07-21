U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Г.Монфис VS Д.Шаповалов
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Денис Шаповалов
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Денис Шаповалов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст32
ATP рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
67
3
Ф.Тиафо✓
79
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Полуфинал
Р.Надаль✓
Г.Монфис
A
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Монфис✓
6
3
77
Р.Баутиста
4
6
62
Больше матчей
Денис
Шаповалов
Шаповалов
Канада
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст20
ATP рейтинг33
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Лааксонен
4
62
2
Д.Шаповалов✓
6
77
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шаповалов✓
6
6
6
Ф.Оже-Альяссим
1
1
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Х.Хуркач✓
6
6
Д.Шаповалов
3
4
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Рублев
3
64
Д.Шаповалов✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов✓
6
6
Больше матчей
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