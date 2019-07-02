U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Бедене VS Б.Пэр
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Альяж Бедене - Бенуа Пэр
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Альяж Бедене - Бенуа Пэр на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Альяж
Бедене
Бедене
Словения
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)72
- Возраст30
ATP рейтинг80
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Ковалик
3
4
5
А.Бедене✓
6
6
7
ATP Умаг
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Бедене
7
3
3
Д.Лайович✓
5
6
6
ATP Умаг
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Бедене✓
77
6
Я.Синнер
63
3
ATP Умаг
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Чеккинато
3
2
А.Бедене✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
3
6
6
77
А.Бедене
6
3
2
63
Больше матчей
Бенуа
Пэр
Пэр
Франция
- Рост (м)1.96
- Вес (кг)80
- Возраст30
ATP рейтинг26
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Шнур
2
4
4
Б.Пэр✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Финал
Б.Пэр
3
6
3
Х.Хуркач✓
6
3
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Пэр✓
77
1
6
П.Каррено
65
6
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Пэр✓
3
77
6
Ю.Умбер
6
62
3
Больше матчей
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