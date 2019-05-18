U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Д.Шварцман VS Е.Герасимов

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Диего Шварцман - Егор Герасимов

U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Диего Шварцман
Диего
Шварцман
АргентинаАргентина
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
21
Последние матчи
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Егор Герасимов
Егор
Герасимов
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
129
Последние матчи
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