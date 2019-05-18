U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Шварцман VS Е.Герасимов
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Диего Шварцман - Егор Герасимов
U.S. Open Мужчины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Диего Шварцман - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Диего
Шварцман
Шварцман
Аргентина
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст27
ATP рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Шварцман✓
6
78
6
Р.Хасе
3
66
0
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Шварцман
66
3
Р.Гаске✓
78
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Албот
4
2
Д.Шварцман✓
6
6
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Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
62
3
Д.Шварцман✓
77
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Баутиста✓
6
7
Д.Шварцман
2
5
Больше матчей
Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг129
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
5
65
63
Е.Герасимов✓
7
77
77
ATP Будапешт
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер✓
6
6
Е.Герасимов
3
2
ATP Дубай
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Герасимов
3
1
С.Циципас✓
6
6
ATP Дубай
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Герасимов✓
77
77
Р.Хасе
62
65
АТР Марсель
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Вердаско✓
4
6
7
Е.Герасимов
6
3
5
Больше матчей
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