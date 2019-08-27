U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд

Р.Опелка VS Д.Кёпфер

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Райлли Опелка - Доминик Кёпфер

U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - Доминик Кёпфер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Райлли Опелка
Райлли
Опелка
СШАСША
  • Рост (м)
    2.11
  • Вес (кг)
    100
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей
Доминик Кёпфер
Доминик
Кёпфер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
118
Последние матчи
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