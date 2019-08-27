U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | Второй раунд
Р.Опелка VS Д.Кёпфер
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Райлли Опелка - Доминик Кёпфер
U.S. Open Мужчины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Райлли Опелка - Доминик Кёпфер на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Райлли
Опелка
Опелка
США
- Рост (м)2.11
- Вес (кг)100
- Возраст21
ATP рейтинг42
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Фоньини
3
4
78
3
Р.Опелка✓
6
6
66
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Де Минаур✓
77
6
Р.Опелка
63
4
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка✓
4
6
7
Б.Чорич
6
3
5
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
6
4
Ф.Оже-Альяссим✓
6
3
6
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Опелка✓
6
77
К.Юбенкс
4
63
Больше матчей
Доминик
Кёпфер
Кёпфер
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)82
- Возраст25
ATP рейтинг118
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер✓
6
77
5
7
Х.Мунар
4
62
7
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
3
4
Т.Фритц✓
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Кёпфер
0
3
5
Д.Шварцман✓
6
6
7
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер✓
6
4
711
6
Ф.Крайинович
3
6
69
1
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Т.Даниэль✓
77
77
Д.Кёпфер
64
63
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/08/2019
17-летний Эдберг при подаче попал в пах судье, тот скончался через 5 дней. Трагедия US Open
US Open
Видео
27/08/2019
Издевательство Джоковича, суперудары Фоньини и Саккари. Топ-5 моментов игрового дня
US Open