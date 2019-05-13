U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд
М.Берреттини VS А.Попырин
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Маттео Берреттини - Алексей Попырин
U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг25
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини✓
7
77
4
6
Д.Томпсон
5
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини✓
6
6
2
6
Р.Гаске
4
3
6
2
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Берреттини
63
3
Х.Лондеро✓
77
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
М.Берреттини
1
2
2
Р.Федерер✓
6
6
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини✓
65
77
4
77
6
Д.Шварцман
77
62
6
65
3
Больше матчей
Алексей
Попырин
Попырин
Австралия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
ATP рейтинг105
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Попырин✓
2
7
6
6
М.Кукушкин
6
5
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Попырин✓
6
7
77
Ф.Дельбонис
1
5
65
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович✓
77
6
А.Попырин
65
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Монтейро
7
4
67
А.Попырин✓
5
6
79
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кечманович✓
78
6
А.Попырин
66
3
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое