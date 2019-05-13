U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд | 3-й раунд

М.Берреттини VS А.Попырин

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Маттео Берреттини - Алексей Попырин

U.S. Open Мужчины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Алексей Попырин на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Маттео Берреттини
Маттео
Берреттини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
25
Последние матчи
Больше матчей
Алексей Попырин
Алексей
Попырин
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
105
Последние матчи
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