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Надаль мудреным ударом направил мяч в комментаторскую кабину и хитро улыбнулся
Как у него такое получилось?!
Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в четвертьфинале US Open над Диего Шварцманом прицельно запустил мяч в комментаторов.
Он нацелил удар в корт, а мяч отлетел точно в комментаторскую кабину. Один из мужчин поднял мяч, а потом одобрительно показал 33-летнему Надалю большой палец. Обрадованный удавшейся шуткой теннисист ответил тем же и широкой улыбкой.
- Испанец обыграл Шварцмана в трех партиях со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
- В полуфинальном матче он сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который прошел Гаэля Монфиса.
«Много потею, так что возникают проблемы». Надаль прошел Шварцмана, но вызывал физио
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