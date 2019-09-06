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Надаль мудреным ударом направил мяч в комментаторскую кабину и хитро улыбнулся

Надаль мудреным ударом направил мяч в комментаторскую кабину и хитро улыбнулся
Eurosport

1 час назад

Как у него такое получилось?!

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы в четвертьфинале US Open над Диего Шварцманом прицельно запустил мяч в комментаторов.

Он нацелил удар в корт, а мяч отлетел точно в комментаторскую кабину. Один из мужчин поднял мяч, а потом одобрительно показал 33-летнему Надалю большой палец. Обрадованный удавшейся шуткой теннисист ответил тем же и широкой улыбкой.

Видео - Надаль мудреным ударом направил мяч в комментаторскую кабину и хитро улыбнулся

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  • Испанец обыграл Шварцмана в трех партиях со счетом 6:4, 7:5, 6:2.
  • В полуфинальном матче он сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, который прошел Гаэля Монфиса.

«Много потею, так что возникают проблемы». Надаль прошел Шварцмана, но вызывал физио

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