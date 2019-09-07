В начале июня Борис Беккер обвинил молодых игроков в несменяемости власти в туре и призвал наконец-то бросить настоящий вызов Джоковичу, Федереру и Надалю. «Это плохо, это явно не красит теннисистов моложе 28. Мы должны задаться вопросом относительно уровня и отношения к делу всех этих игроков. Я хочу видеть тех, кто побеждает сегодняшних топов, пока они еще окончательно не состарились», – взорвался немец.

Беккер знает, о чем говорит – он в 17 лет покорил Уимблдон, а нынешнее молодое поколение не может мечтать больше, чем о финале. Тим дважды вломился в финал Парижа, где его одной левой сделал Надаль. Престарелый Андерсон пробрался сквозь чащу тай-брейков в финал Уимблдона, чтобы сгореть Джоковичу, а Димитров победил на Итоговом турнире и скис. После такого создается впечатление, что танцующий клоун Пеннивайз существует не только в романах Стивена Кинга – злодей похищает самых одаренных детей и мешает теннису развиваться.

Даниил МедведевGetty Images

Борис может не переживать – будущее уже наступило, и имя ему Даниил Медведев. Пусть пока еще бесшлемный, но каждый матч подтверждающий готовность доминировать. Если весенняя победа над Джоковичем в Монте-Карло казалась случайностью, как и все грунтовые успехи россиянина, то пощечина сербу на Мастерсе в Цинциннати стала водоразделом. Даня окончательно избавился от комплексов по отношению к топам.

Главный показатель каждого великого чемпиона – своеобразный стиль и фишка. У Даниила это обманчивые своей простотой плоские удары. Сопернику не нужно просчитывать отскок мяча, как после топспинов Надаля, но при этом они похожи на летящее ядро – чуть неправильно подставил ракетку, и уже ошибся. Похожим образом Медведев вытряс душу из Димитрова в полуфинале. Каждый второй плоскарь под форхенд ставил Григора в тупик – мяч после таких ударов не отскакивает, а стелется.

К 23-м годам Медведев научился управлять бешеным темпераментом. Несколько лет назад он мог сломаться после небольшой ошибки судьи или дерзости соперника, и забросать корт монетами. После сотрудничества с двумя психологами сегодня подобные заскоки остались в прошлом. Русский парень спокойно справился с троллингом американцев на US Open, а после этого сделал так, что они стали если не болеть за него, то симпатизировать.

Даниил всегда был предрасположен к травмам и очень часто снимался. Финал в Нью-Йорке станет для него 67-м матчем в сезоне, по ходу которого он ни разу не прекратил борьбу по ходу встречи. Он не только отказался от шоколадных батончиков и фастфуда, но и открыл для себя рассол. Народное средство от похмелья содержит натрий, калий и уксус и особенно незаменимо при занятиях спортом в жаркой и влажной среде. При попадании рассола в организм центральная нервная система настолько шокируется, что у спортсменов прекращаются спазмы. То, от чего всегда страдал Даниил, теперь беспокоит его гораздо реже.

Особенно в этом сезоне Медведеву удалась американская серия. Он всего лишь третий теннисист в Открытой эре, который добрался до финалов в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и Нью-Йорке. Сейчас на счету Даниила серия из 11 побед подряд – он первый за 19 лет россиянин в финале US Open, а еще и самый молодой с 2010-го. Кажется, Беккер должен быть доволен.

Главное сегодня, что Медведев совершенно не похож на парня, который будет довольствоваться статусом талантливого претендента на большие титулы. Даня больше не готов к похлопываниям по плечу со стороны топов у сетки. Русский теннисист четко дал понять – он пришел, чтобы занять их место. Для этого у него есть стиль, характер, устойчивая психика и рассол.

Даниил Медведев – Григор Димитров – 7:6(5), 6:4, 6:3

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