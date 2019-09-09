Напряженный финал US Open между Надалем и Медведевым завершился победой испанца в пяти сетах – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. После игры Даниил дал интервью Eurosport, в котором подробно рассказал про эмоции и мысли во время исторического матча.

«Надеюсь, этот грандиозный матч понравился зрителям. 5 часов сумасшедшего матча – надеюсь, хватило трансляции. Всегда недоволен, когда проигрываю, и этот случай не исключение. Результатом недоволен, но могу гордиться собой – я отдал все, что у меня было, боролся до последнего очка.

Как держал тело? Наверное, адреналин. На всякий случай перед матчем выпил обезболивающее, потому что все болит», – сказал Медведев.

Этот финал «ТБШ» стал первым в карьере 23-летнего теннисиста.

Медведев по итогам US Open стал четвертой ракеткой мира.

Медведев и Надаль подарили шедевральный финал. Он круче битвы Новака и Роджера на Уимблдоне

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