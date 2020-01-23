Андрей Рублев рассказал, кого поддерживал в финале US Open-2019 между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

Рафа – кумир детства Андрея, а Даниил – давний друг и партнер по сборной, так что ответить однозначно было непросто. «Даниил мой хороший друг, но Рафу расстраивать тоже не хочется. Вообще я спал. Помню, что проснулся рано утром, а они еще играют. Шел пятый сет. Я посмотрел пятый сет», – приводит слова Рублева Sports.ru.

Рублев, Медведев и Хачанов вышли в третий раунд Australian Open.

Турнир проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.

Рублев был настолько хорош, что укатал бы Сагиту даже в паре с Нисикори

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