24-летний теннисист в трех сетах расправился с австралийцем Кристофером О'Коннеллом – 6:3, 6:2, 6:4. Даниил девять раз подал навылет, один раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. Соперник сделал четыре эйса, две двойные ошибки и дважды упустил возможность взять чужую подачу.