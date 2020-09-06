Серб Новак Джокович ударил мячом в линейную судью. Это случилось по ходу матча Новака против Пабло Каррено на US Open.
При счете 5:5 в первом сете первая ракетка мира проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Арбитр упала на корт и начала кашлять, как будто задыхаясь. После этого ее увели с корта.
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- Джокович по итогам инцидента был дисквалифицирован, дальше по сетке прошел Каррено.
- У US Open будет абсолютно новый чемпион. С 2004-го турнир выигрывали 7 человек: Джокович, Федерер, Надаль, Дель Потро, Маррей, Вавринка и Чилич. Никого из них в сетке нет.
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