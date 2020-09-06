Серб Новак Джокович ударил мячом в линейную судью. Это случилось по ходу матча Новака против Пабло Каррено на US Open.

При счете 5:5 в первом сете первая ракетка мира проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Арбитр упала на корт и начала кашлять, как будто задыхаясь. После этого ее увели с корта.