«В соответствии с регламентом турниров серии «Большого шлема», судья дисквалифицировал Джоковича из-за действий, которые привели к умышленному удару по мячу или удару по мячу опасно и по неосторожности с пренебрежением к последствиям. В результате дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и будет оштрафован на призовые, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил», – говорится в заявлении.