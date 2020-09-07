Организаторы US Open выступили с заявлением по поводу снятия с турнира первой ракетки мира Новака Джоковича в результате дисквалификации.
«В соответствии с регламентом турниров серии «Большого шлема», судья дисквалифицировал Джоковича из-за действий, которые привели к умышленному удару по мячу или удару по мячу опасно и по неосторожности с пренебрежением к последствиям. В результате дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и будет оштрафован на призовые, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил», – говорится в заявлении.
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«Ей даже не нужно в больницу». Слова Джоковича после дисквалификации
- По ходу матча против Пабло Каррено на US Open Новак Джокович ударил мячом в линейную судью.
- После долгих совещаний арбитры дисквалифицировали первую ракетку мира.
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