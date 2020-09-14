Отсутствие многих ключевых игроков, как казалось, испортит US Open. К этому все и шло, особенно когда из-за глупой дисквалификации вон с турнира отправился Новак Джокович, но все исправил мощнейший финал. Новая школа наконец получила шанс захватить «ТБШ» и после долгих лет мучений все-таки сделала это.

Шанс прервать гегемонию в прошлом году у молодежи уже был. Даниил Медведев в финале US Open-2019 собрал вынесенного себя с корта по крупицам и дотянул до финального сета, где в мощной зарубе все-таки уступил Рафаэлю Надалю.

US Open 🏆 Зверев не подал на титул, Тим – чемпион US Open ЧАС НАЗАД

В финале-2020 не было ни игрока из России, ни феноменального представителя топ-3, но он все равно получился эпичным. Камбэк Доминика Тима с 0:2 и последующий триумф – это идеальная параллель для Медведева, который не справился с Надалем год назад. Теперь именно австриец – единственный в Открытой эре теннисист, который взял US Open с 0:2 по сетам.

И австрийца, и Даню в первых двух партиях финалов откровенно гоняли и уничтожали, но потом включались воля и характер. Единственное отличие в том, что Тим дотерпел до решающего тай-брейка, где праздновал победу.

Доминик Тим, US Open-2020 Фото: Getty Images

Финал-2020 сильнее прошлогоднего раскрывшимися характерами. Зверев, которого примерно все записали в аутсайдеры, внезапно начал мощно подавать, по заветам брата умно бегать к сетке и просто подавлять игру Тима, которая принесла ему успех в полуфинале против Медведева. Готовился ли кто-то увидеть Сашу таким? Думаю, что немногие.

Доминика же короновали буквально в тот момент, когда мяч от ракетки Новака Джоковича прилетел в судью. Только у австрийца оставался бэкграунд недавних очень больших встреч и три проигранных финала «ТБШ». В первых двух партиях это ему нисколько не помогало. Плотные удары по углам оставались где-то в прошлом, а настоящее показывало лишь россыпь ошибок на любой вкус.

При всем даже непонятно, где именно произошел надлом, который повернул игру вспять, будто ее спродюсировал Кристофер Нолан. Примерная точка Х – третий и четвертый геймы третьего сета. Тогда показалось, что Саша окончательно задизморалил соперника очередным брейком в третьем гейме, но Доминик заиграл активнее, плотнее и статуснее. Короче говоря, начал оправдывать ожидания.

Стоило австрийцу включиться по полной, как многое стало очевидным. По аналогии с женским финалом, когда читалось, что Наоми Осака свое не упустит, ситуация развивалась и тут. Тим без особых напрягов притащил игру в решающий сет. Взял первую же подачу соперника и… А потом все пошло не по классике, когда протагонист побеждает, разложив соперника на куски. Зверев как-то мгновенно собрался и со скрипом копил геймы на своей подаче. Тим тоже их не упускал, чтобы в восьмом гейме подарить Звереву царский подарок в виде подачи на турнир.

Дальше игра пошла так, будто мужской тур мигрировал в женский. Обмен брейками, неподачи на матч с обеих сторон и чемпионский тай-брейк с двумя двойными от Зверева и двумя нереализованными матчболами Тима.

Психология все-таки сделала выбор в пользу австрийца – Дом, даже еле передвигаясь по корту в перерывах, додушил Сашу, который в решающие моменты вновь потерял подачу. При этом качество тенниса с обеих сторон душным и скучным совсем не было. Решающие полчаса разбудили не только развязкой, но и гениальными обводящими вкупе с блестящей игрой у сетки. Розыгрыши под 20 ударов тоже выходили на заглядение именно по истечении четвертого часа игры. И не было никакой разницы, что для обоих теннисистов это мог быть первый триумф на мэйджоре в карьере.

Теперь Доминик Тим ворвался в клуб к ХМДП, Энди Маррею и Марину Чиличу, которые также, как и он, взяли первый «ТБШ» именно в Америке. Уже через пару недель у австрийца будет попытка покорить еще один, в Париже. Там снова будет гонка против Рафы и Джоковича, а пока, никакого тенниса для обоих. Эпичнейший финал, который побил схватку Медведева и Надаля, должен быть вознагражден длительным отдыхом.

US Open 🏆 Зверев не подал на титул, Тим – чемпион US Open ЧАС НАЗАД