Стартовый день US Open украсила грандиозная вывеска – Стефанос Циципас и Энди Маррей встретились уже в первом круге. Такой матч не мог получиться скучным и полностью оправдал всевозможные ожидания: пятисетовый триллер длиной почти 5 часов закончился победой третьей ракетки мира, 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Несмотря на драматичное поражение, Маррей сыграл один из лучших матчей за последние четыре сезона. Но драматичную схватку грека и британца обсуждают не только благодаря теннису – после матча Энди обвинил соперника в жульничестве и заявил, что потерял всякое уважение к Циципасу. Всему виной уже нашумевшая любовь Стефаноса к туалетным перерывам.

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US Open Циципас – Маррей. Обзор матча 1-го круга US Open 9 ЧАСОВ НАЗАД

Циципас взял туалетный перерыв после второго сета, который закончился победой грека со счетом 7:6. Чтобы избежать обвинений в махинациях и нечестной игре, Стеф захватил с собой лишь прозрачный пакет с самыми необходимыми вещами – сумка теннисиста осталась на скамейке. Возможно, действия грека – отголоски скандала из полуфинала «Мастерса» в Цинциннати. Тогда с Александр Зверев прямо по ходу матча обвинил Циципаса в жульничестве, когда тот ушел на туалетный перерыв после поражения в первом сете. Зверев пошел к судье Адилю Нуру и заявил, что отец и тренер игрока Апостолос по телефону дает ему подсказки.

«Я предпочитаю выигрывать за счет тенниса, и очень этим горжусь. Я никогда не брал медицинский перерыв, когда он мне не был нужен. Я всегда стараюсь играть честно и по правилам. Некоторые этим пользуются. Правила можно трактовать по-разному. И тут меня это немного разозлило, потому что то же самое было на «Ролан Гаррос» перед пятым сетом. То же самое было в Акапулько. Так что у меня немного накопился негатив, но сейчас все хорошо. В конце концов, на корте мы соперники и стараемся обыграть друг друга», – сказал Зверев после матча.

Но вернемся к матчу с Марреем в первом круге US Open. После четвертого сета ситуация повторилась: снова туалетный перерыв, который затянулся аж на восемь минут. Это привело Маррея в бешенство: «Что ты думаешь по этому поводу на правах судьи матча? Какое у тебя мнение? По-твоему, это нормально?» – кричал Энди судье на вышке. После чего британец устроил разнос супервайзеру Джерри Армстронгу: «Он берет перерыв уже в третий раз: два туалетных, потом медицинский. Мы оба прекрасно понимаем, что это полное позорище».

Энди Маррей Фото: Getty Images

Вернувшись из туалетной комнаты, Циципас медлил с возобновлением матча – долго готовился и часто копошился в сумке. Это обернулось для грека предупреждением за затяжку времени. Маррей в свою очередь не выдержал и принялся кричать на соперника: «Вставай уже! Что происходит?»

Первую подачу в пятом сете выполнял Маррей – и сразу же проиграл гейм. Он прокомментировал это фразой «Он жульничает», брошенной в адрес своей ложи. После поражения во втором гейме Энди вернулся к разговору с супервайзером: «Каждый раз он уходит на 20 минут, хотя туалет рядом. Что он делал? Что он там делал? Я никогда в жизни не ходил в туалет так долго». А перед матчболом в насмешку предложил вызвать Циципасу физиотерапевта.

По окончании матча Маррей не мог сдержать эмоций: «Это просто ###### [кошмар]. Просто ###### [кошмар]. Детский сад». В ответ Циципас поаплодировал британцу за матч, когда тот покидал корт. На послематчевой пресс-конференциии

«Я потерял к нему уважение. В случае победы я бы сказал то же самое. То, что случилось – абсурд, и Циципас это знает. С этим нужно делать. Об этом постоянно говорят, но ничего не меняется. Если это никого не волнует – ладно. Я еще обсужу эту ситуацию с командой, посмотрю, что говорят болельщики, игроки, все остальные. Может быть, я слишком остро реагирую, потому что проиграл матч.

Но здесь и сейчас мне кажется, что это все полный бред, с которым нужно бороться. Это плохо для спорта, плохо для телевидения, плохо для болельщиков. Для игроков в этом тоже нет ничего хорошего. После матча с одним из лучших теннисистов мира мне приходится говорить не о том, какой он классный, как он важен для тенниса, как здорово для меня было выступить на таком уровне после всего, что со мной произошло за последние четыре года. Но вместо этого мне приходится говорить о туалетных, медицинских и других перерывах. Это просто отстой. Так нельзя», – приводит слова Маррея журналист Бен Ротенберг.

Негодовал и друг Маррея – австралиец Ник Кирьос: «Сколько раз он ходит по-большому?» – написал австралиец в комментариях под постом о победе Циципаса в аккаунте US Open в инстаграме.

В отличие от британца Циципас сохранял спокойствие и прокомментировал претензии соперника без лишних эмоций: «Если Маррей хочет мне что-то сказать, то мы должны поговорить один на один и понять, что пошло не так. Не думаю, что я не нарушал правила. Я играл в рамках дозволенного. Определенно, нам обоим есть, что обсудить. Не знаю, что чувствует мой соперник во время матча. Мне некогда думать об этом. Но пока я играю по правилам, установленным ATP, так что все должно быть в порядке».

ATP Цинциннати «Никогда такого не делал». Циципас ответил на обвинения Зверева 28/08/2021 В 06:51