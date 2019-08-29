U.S. Open Женские пары
Парный разряд | Финал
В.Азаренко / Э.Барти VS Э.Мертенс / А.Соболенко
8 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко
U.S. Open Женские пары - 08 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 08 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Азаренко
Азаренко
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст30
рейтинг41
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
рейтинг2
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
рейтинг26
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
рейтинг13
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