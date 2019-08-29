Онлайн - Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко

U.S. Open Женские пары - 08 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 08 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.