U.S. Open Женские пары
Парный разряд | Финал

В.Азаренко / Э.Барти VS Э.Мертенс / А.Соболенко

8 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко

U.S. Open Женские пары - 08 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Азаренко, Эшли Барти - Элис Мертенс, Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 08 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Виктория Азаренко
Виктория
Азаренко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    30
рейтинг
41
Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
рейтинг
2
Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
рейтинг
26
Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
рейтинг
13

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