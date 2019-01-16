U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
А.Контавейт VS Б.Бенчич
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анетт Контавейт - Белинда Бенчич
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анетт
Контавейт
Контавейт
Эстония
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)65
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Контавейт✓
4
7
6
А.Томлянович
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
6
6
С.Соррибес
1
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Барти✓
4
7
7
А.Контавейт
6
5
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Швёнтек
4
62
А.Контавейт✓
6
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
79
6
А.Кербер
67
2
Больше матчей
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Минелла
3
2
Б.Бенчич✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
1
Б.Бенчич
4
0
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
2
4
Э.Свитолина✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич✓
5
6
6
Ю.Гёргес
7
3
4
Больше матчей
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