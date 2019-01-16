U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд

А.Контавейт VS Б.Бенчич

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Анетт Контавейт - Белинда Бенчич

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анетт Контавейт - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анетт Контавейт
Анетт
Контавейт
ЭстонияЭстония
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей
Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Мария Шарапова проиграла Анетт Контавейт в первом круге Торонто

WTA Торонто
06/08/2019

Белинда Бенчич вынесла Квитову вслед за Халеп и Свитолиной и взяла титул

WTA Дубай
23/02/2019

Элина Свитолина впервые за 13 матчей проиграла в Дубае и не вышла в финал

WTA Дубай
22/02/2019
play
Видео

«**** [чего] смотришь?» Юлия Путинцева наехала на тренера и показала средний палец зрителям

Australian Open
16/01/2019