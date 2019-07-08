U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Остапенко VS Э.Риске
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Алена Остапенко - Элисон Риске
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Остапенко - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг77
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
3
67
А.Остапенко✓
6
79
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
2
77
3
Ю.Путинцева✓
6
63
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Бузкова✓
6
6
А.Остапенко
2
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
3
3
А.Остапенко✓
6
6
Больше матчей
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг36
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
2
6
6
Г.Мугуруса
6
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
77
Э.Риске
3
64
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
64
6
Э.Риске
4
77
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
6
2
67
Э.Риске✓
4
6
79
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Риске
4
6
3
С.Уильямс✓
6
4
6
Больше матчей
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