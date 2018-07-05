U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Младенович VS Ф.Ферро

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Кристина Младенович - Фиона Ферро

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Фиона Ферро на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
54
Последние матчи
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Фиона Ферро
Фиона
Ферро
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
74
Последние матчи
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