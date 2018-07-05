U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Младенович VS Ф.Ферро
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - Фиона Ферро
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - Фиона Ферро на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг54
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди✓
6
6
К.Младенович
1
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Калинская✓
6
4
6
К.Младенович
4
6
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович✓
6
4
6
H.Baptiste
4
6
3
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович✓
6
6
Ш.Роджерс
4
4
Больше матчей
Фиона
Ферро
Ферро
Франция
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг74
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
Д.Гаврилова
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Ц.Ван✓
6
6
Ф.Ферро
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
В.Голубиц
0
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Ферро
77
3
4
Л.Самсонова✓
64
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ферро✓
6
6
Д.Гатто-Монтиконе
3
2
Больше матчей
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