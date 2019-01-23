U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Коллинс VS П.Херцог

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Даниэль Коллинс - Полона Херцог

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Коллинс - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниэль Коллинс
Даниэль
Коллинс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей
Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
57
Последние матчи
Больше матчей

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