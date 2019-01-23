U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Коллинс VS П.Херцог
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Даниэль Коллинс - Полона Херцог
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниэль Коллинс - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниэль
Коллинс
Коллинс
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг35
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Одиночный разряд
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Д.Коллинс
6
63
2
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4
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- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг57
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