U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Мертенс VS Д.Тайхманн
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элис Мертенс - Джил Тайхманн
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Джил Тайхманн на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг26
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
7
6
К.Макнелли
5
0
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Уильямс✓
6
6
Э.Мертенс
3
3
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Мертенс✓
3
6
6
А.Саснович
6
3
1
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Ан✓
6
6
Э.Мертенс
3
3
Больше матчей
Джил
Тайхманн
Тайхманн
Швейцария
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг60
Последние матчи
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан✓
6
6
Д.Тайхманн
3
4
WTA Палермо
Одиночный разряд
Финал
К.Бертенс
63
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Д.Тайхманн✓
77
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WTA Палермо
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Самсонова
3
1
Д.Тайхманн✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Тайхманн✓
6
1
А.Фридсам
0
0
A
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Тайхманн✓
6
77
Г.Це
1
64
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