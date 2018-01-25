U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Мертенс VS Д.Тайхманн

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Элис Мертенс - Джил Тайхманн

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элис Мертенс - Джил Тайхманн на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
26
Последние матчи
Больше матчей
Джил Тайхманн
Джил
Тайхманн
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
60
Последние матчи
Больше матчей

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