U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд

Ю.Путинцева VS Д.Векич

31 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Юлия Путинцева - Донна Векич

U.S. Open Женщины - 31 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей
Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
23
Последние матчи
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