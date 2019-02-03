U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
Ю.Путинцева VS Д.Векич
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юлия Путинцева - Донна Векич
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева✓
6
6
М.Брингл
3
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
77
6
Ю.Путинцева
62
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Второй раунд
Ю.Путинцева
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4
3
С.Стивенс✓
2
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
2
77
3
Ю.Путинцева✓
6
63
6
Больше матчей
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг23
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Канепи
5
3
Д.Векич✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Хогенкамп
64
3
Д.Векич✓
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич✓
6
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В.Азаренко
2
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
4
3
Д.Векич✓
6
6
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