U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Возняцки VS Д.Коллинс
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролин Возняцки - Даниэль Коллинс
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Даниэль Коллинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг19
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
1
7
6
Я.Ван
6
5
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская✓
6
6
К.Возняцки
4
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
6
3
4
И.Швёнтек✓
1
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки✓
6
6
Ю.Путинцева
4
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
2
Ч.Шуай✓
6
6
Больше матчей
Даниэль
Коллинс
Коллинс
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг35
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
6
63
2
К.Синякова✓
4
77
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн✓
6
6
Д.Коллинс
2
0
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
4
7
2
Д.Коллинс✓
6
5
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
3
6
Д.Коллинс
4
6
4
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