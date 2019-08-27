U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Н.Осака VS Б.Бенчич
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Наоми Осака - Белинда Бенчич
U.S. Open Женщины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Наоми Осака - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Наоми
Осака
Осака
Япония
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст21
WTA рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Н.Осака✓
6
6
К.Гауфф
3
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
М.Линетт
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Осака✓
6
65
6
А.Блинкова
4
77
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Сьех
63
7
2
Н.Осака✓
77
5
6
Больше матчей
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Контавейт
A
Б.Бенчич✓
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Минелла
3
2
Б.Бенчич✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Азаренко✓
6
1
Б.Бенчич
4
0
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Бенчич
2
4
Э.Свитолина✓
6
6
Больше матчей
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