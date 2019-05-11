U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Павлюченкова VS К.Бертенс

29 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс

U.S. Open Женщины - 29 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Анастасия Павлюченкова
Анастасия
Павлюченкова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей
Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
7
Последние матчи
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