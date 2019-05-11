U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Павлюченкова VS К.Бертенс
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг45
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
1
62
А.Павлюченкова✓
6
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
2
6
А.Павлюченкова
2
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова✓
3
6
7
А.Соболенко
6
3
5
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл✓
6
4
7
А.Павлюченкова
2
6
5
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
3
Б.Бенчич✓
6
6
Больше матчей
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс✓
6
3
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Ди Лоренцо
2
1
К.Бертенс✓
6
6
WTA Палермо
Одиночный разряд
Финал
К.Бертенс
63
2
Д.Тайхманн✓
77
6
Больше матчей
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