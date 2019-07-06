U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гауфф VS Т.Бабош
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кори Гауфф - Тимеа Бабош
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кори Гауфф - Тимеа Бабош на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кори
Гауфф
Гауфф
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст15
WTA рейтинг140
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Потапова
6
2
4
К.Гауфф✓
3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс✓
6
6
К.Гауфф
4
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Халеп✓
6
6
К.Гауфф
3
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
6
67
5
К.Гауфф✓
3
79
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гауфф✓
6
6
М.Рыбарикова
3
3
Больше матчей
Тимеа
Бабош
Бабош
Венгрия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)68
- Возраст26
WTA рейтинг112
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош✓
6
0
К.Суарес
2
0
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
2
6
63
М.Хиби✓
6
3
77
Ролан Гаррос Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош
6
2
1
П.Хон✓
3
6
6
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова✓
6
77
Т.Бабош
0
64
WTA Стамбул
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бабош✓
6
6
И.Йорович
4
4
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