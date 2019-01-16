U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Минелла VS Б.Бенчич
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мэнди Минелла - Белинда Бенчич
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэнди Минелла - Белинда Бенчич на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэнди
Минелла
Минелла
Люксембург
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст33
WTA рейтинг142
Последние матчи
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Бертенс✓
6
6
М.Минелла
3
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Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг12
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6
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