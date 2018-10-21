U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
О.Жабер VS А.Саснович
28 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Онс Жабер - Александра Саснович
U.S. Open Женщины - 28 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг62
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер✓
710
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
2
2
Д.Брэйди✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
6
4
4
И.Швёнтек✓
4
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
4
2
П.Квитова✓
6
6
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Полуфинал
О.Жабер
A
А.Кербер✓
Больше матчей
Александра
Саснович
Саснович
Белоруссия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг46
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Линетт✓
6
6
А.Саснович
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Саснович
63
6
2
Н.Осака✓
77
2
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович✓
6
4
6
А.Шарма
1
6
1
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