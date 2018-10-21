U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд

О.Жабер VS А.Саснович

28 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Онс Жабер - Александра Саснович

U.S. Open Женщины - 28 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Онс Жабер - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 28 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Онс Жабер
Онс
Жабер
ТунисТунис
  • Рост (м)
    1.67
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
62
Последние матчи
Больше матчей
Александра Саснович
Александра
Саснович
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

«Четвертьфинал – неплохо, но хочется дальше». Павлюченкова проулыбалась все интервью

Australian Open
18/01/2019
play
Видео

Анастасия Павлюченкова на опыте обошла Александру Саснович и оставила Белоруссию без Australian Open

Australian Open
18/01/2019

«Плевать на теннис. Ты должна хорошо выйти замуж». Саснович прокомментировала отношения с мамой

WTA Брисбен
03/01/2019

Теннисистка Дарья Касаткина вошла в десятку лучших рейтинга WTA

WTA Москва
21/10/2018