U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд

Д.Векич VS Ю.Гёргес

2 сентября 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Донна Векич - Юлия Гёргес

U.S. Open Женщины - 02 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Юлия Гёргес
Юлия
Гёргес
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
30
Последние матчи
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