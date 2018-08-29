U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Д.Векич VS Ю.Гёргес
2 сентября 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Донна Векич - Юлия Гёргес
U.S. Open Женщины - 02 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Донна Векич - Юлия Гёргес на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 02 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг23
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1
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Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг30
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