U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ю.Путинцева VS М.Брингл
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юлия Путинцева - Мэдисон Брингл
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Мэдисон Брингл на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг39
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77
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США
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст29
WTA рейтинг78
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