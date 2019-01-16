U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ю.Путинцева VS М.Брингл

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Юлия Путинцева - Мэдисон Брингл

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Путинцева - Мэдисон Брингл на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей
Мэдисон Брингл
Мэдисон
Брингл
СШАСША
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
78
Последние матчи
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