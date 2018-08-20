U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Ю.Гёргес VS Н.Вихлянцева
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Юлия Гёргес - Наталья Вихлянцева
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Гёргес - Наталья Вихлянцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Юлия
Гёргес
Гёргес
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг30
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
6
78
Ю.Гёргес
4
66
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Бенчич✓
5
6
6
Ю.Гёргес
7
3
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
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77
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Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Гёргес
77
4
2
A
S.Waltert✓
65
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
Ю.Гёргес
3
4
Больше матчей
Наталья
Вихлянцева
Вихлянцева
Россия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст22
WTA рейтинг98
Последние матчи
WTA Лозанна
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Корне✓
4
6
6
Н.Вихлянцева
6
1
3
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Вихлянцева✓
6
6
Д.Гаврилова
3
2
WTA Лозанна
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Первый раунд
К.Перрин
64
6
3
Н.Вихлянцева✓
77
4
6
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс✓
6
6
Н.Вихлянцева
3
3
WTA Хертогенбош
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Бадоса
1
1
Н.Вихлянцева✓
6
6
Больше матчей
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