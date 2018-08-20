U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Ю.Гёргес VS Н.Вихлянцева

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Юлия Гёргес - Наталья Вихлянцева

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлия Гёргес - Наталья Вихлянцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Юлия Гёргес
Юлия
Гёргес
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
30
Последние матчи
Больше матчей
Наталья Вихлянцева
Наталья
Вихлянцева
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
98
Последние матчи
Больше матчей

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