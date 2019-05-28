U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | 3-й раунд
К.Ан VS А.Остапенко
31 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристи Херим Ан - Алена Остапенко
U.S. Open Женщины - 31 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристи Херим Ан - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 31 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристи Херим
Ан
Ан
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст27
WTA рейтинг141
Последние матчи
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Одиночный разряд
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2
3
К.Ан✓
6
6
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Одиночный разряд
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7
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К.Ан
5
0
Больше матчей
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг77
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
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4
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