U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Флипкенс VS Б.Андрееску
29 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кирстен Флипкенс - Бьянка Андрееску
U.S. Open Женщины - 29 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кирстен Флипкенс - Бьянка Андрееску на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 29 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кирстен
Флипкенс
Флипкенс
Бельгия
- Рост (м)1.65
- Вес (кг)59
- Возраст33
WTA рейтинг110
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
6
2
2
К.Флипкенс✓
3
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех✓
6
6
К.Флипкенс
4
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех✓
77
6
К.Флипкенс
63
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Якупович
1
3
К.Флипкенс✓
6
6
WTA Истбурн
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Флипкенс
3
4
К.Возняцки✓
6
6
Больше матчей
Бьянка
Андрееску
Андрееску
Канада
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)60
- Возраст19
WTA рейтинг15
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
K.Volynets
2
4
Б.Андрееску✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Финал
Б.Андрееску✓
3
С.Уильямс
1
A
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Кенин
4
65
Б.Андрееску✓
6
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
0
6
4
Б.Андрееску✓
6
2
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
4
Больше матчей
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