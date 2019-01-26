U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Аллертова VS П.Квитова

27 августа 2019 г. Начало после 17:00

USTA Billie Jean King National Tennis Center
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Онлайн - Дениса Аллертова - Петра Квитова

U.S. Open Женщины - 27 августа 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дениса Аллертова
Дениса
Аллертова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    65
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
280
Последние матчи
Больше матчей
Петра Квитова
Петра
Квитова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей

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