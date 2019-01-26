U.S. Open Женщины
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Аллертова VS П.Квитова
27 августа 2019 г. Начало после 17:00
USTA Billie Jean King National Tennis Center
Матч
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Онлайн - Дениса Аллертова - Петра Квитова
U.S. Open Женщины - 27 августа 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дениса Аллертова - Петра Квитова на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 27 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дениса
Аллертова
Аллертова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)65
- Возраст26
WTA рейтинг280
Последние матчи
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
2
А.Контавейт✓
6
6
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Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Осака✓
6
6
Д.Аллертова
3
2
WTA Ноттингем
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4
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Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг6
Последние матчи
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари✓
6
2
6
П.Квитова
4
6
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Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
4
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6
П.Квитова
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2
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О.Жабер
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2
П.Квитова✓
6
6
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